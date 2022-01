Einen schwarzen Audi SQ5 im Wert von rund 50.000 Euro haben Unbekannte nach Angaben der Polizei Frankenthal in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in der Straße Am Kirschbaum in Mörsch gestohlen. Den Beamten zufolge ist ungeklärt, wie es den Dieben gelungen ist, das auf der Straße vor einem Wohnhaus abgestellte Fahrzeug zu entwenden. Hinweise zur Tat selbst und zum Verbleib des hochwertigen Autos an die Polizei, Telefon 06233 3130, E-Mail pifrankenthal@polizei.rlp.de.