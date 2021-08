Die Vorurteile über Vermieter von Monteurszimmern kennt Patrick Kiefer ebenso gut wie die schwarzen Schafe in seiner Branche. Aus eigener Erfahrung mit miserablen Unterkünften hat der Ludwigshafener vor fünf Jahren mit Geschäftspartnerin Ellen Daniela Kallien in Frankenthal die Firma Apart-Wohnraum gegründet.

Küchen, in denen das Nötigste fehlt, schmuddelige Badezimmer, Bettwäsche aus Polyester: All das hat der Elektrotechniker und Betriebswirt, der jahrelang weltweit auf Montage unterwegs war, selbst gesehen. Als Firmeninhaber musste er sich später die Klagen seiner Arbeiter anhören. „Irgendwann haben wir dann gesagt: Wir vermieten eigene Unterkünfte“, sagt Kiefer, der 2016 mit Kallien Apart-Wohnraum gegründet hat. Dabei spielte der Zufall den beiden in die Hände: Sie suchten Büroräume für ihr Montageunternehmen. Doch in dem Industriegebäude in der Siemensstraße, heute Hauptsitz von Apart-Wohnraum, seien außerdem vier voll eingerichtete Zimmer gewesen. „Damit hatten wir den Fuß in der Tür“, sagt Kallien.

Etwa 25 Objekte – zweckmäßig möblierte Apartments, Wohnungen und ganze Häuser – hat die Firma aktuell im Angebot. Viele seien ehemalige gewerbliche Räume, die man von Immobilienbesitzern anmiete. In einer Fünf-Zimmer-Wohnung in der Eisenbahnstraße zahlen acht Gäste beispielsweise rund 170 Euro pro Nacht, bis zu zwölf können hier übernachten. Einmal die Woche wird geputzt, alle 14 Tage gibt’s frische Bettwäsche. Standorte sind neben Frankenthal und dem Vorort Eppstein, Ludwigshafen und Mannheim auch Beindersheim und Lambsheim. In Heßheim habe man ein komplettes Haus mit drei Wohneinheiten an eine Firma vermietet.

Firmenkunden aus Region

Zu den Kunden zählen laut Kiefer der Frankenthaler Pumpen- und Armaturenhersteller KSB, der Industriedienstleister Bilfinger und Mercedes-Benz in Mannheim. „Viele mieten seit Jahren bei uns.“ Mit sechs Mitarbeitern erwirtschaftet Apart-Wohnraum laut Kiefer einen Jahresumsatz von rund 1,5 Millionen Euro, wobei etwa 20 Prozent auf Beraterhonorare im Bereich Montage entfielen. Aktuell sei er beispielsweise als Fachmann für 5-G-Montage im süddeutschen Raum unterwegs, sagt Kiefer. Dabei steige er aber inzwischen im Hotel ab.

Die meisten Bewohner der Apart-Unterkünfte stammten aus Osteuropa, dem Osten Deutschlands und dem Ruhrgebiet. Untergebracht sind sie in der Regel in Zimmern mit zwei, maximal drei Betten. Der Mindestaufenthalt ist auf der Webseite des Unternehmens mit vier Tagen angegeben. „Im Schnitt bleiben die Leute vier bis sechs Wochen“, sagt der Apart-Chef. Die Nachbarschaft bekomme häufig nicht mit, dass die Wohnungen von Monteuren genutzt werden, glaubt er. „Wir sprechen ein anderes Klientel an und achten auf Qualität.“ Dazu gehöre mindestens ein Parkplatz pro Wohnung, zum Teil im Parkhaus.

Keine Familien-Wohnungen

Der gebürtige Ludwigshafener weiß, dass es in seiner Branche etliche schwarze Schafe gibt. In seiner Heimatstadt sei es kein Problem, ein Bett für unter zehn Euro die Nacht zu bekommen. Auch in Frankenthal gibt es nach seiner Einschätzung rund 50 Vermieter, „die ein anderes Geschäftsmodell haben“, wie er es vorsichtig ausdrückt. Häufig sehe man das den Objekten bereits von außen an: chaotische Parkverhältnisse, keine Gardinen an den Fenstern und zig Namen am Briefkasten.

Von einer Satzung, die Zweckentfremdung von Immobilien verhindern soll, sieht Kiefer Apart-Wohnraum nicht betroffen. Die Firma vermittle möblierte Wohnungen, vergleichbar einer Betriebswohnung. 90 Prozent der Anmietungen liefen direkt über die Firmen. Den Vorwurf, durch sein Geschäftsmodell werde dem Markt Wohnraum entzogen, lässt Kiefer nicht gelten. „Unsere Objekte sind nicht das, was sich Leute als Wohnung vorstellen.“ Meist handle es sich um eine gemischte Nutzung mit Gewerbe im Erdgeschoss, oder der Schnitt sei für Familien ungünstig.