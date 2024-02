Prellungen und ein Durchstich an der Hand – das ist die Bilanz einer Auseinandersetzung am Samstagabend vor einem Lokal in der Straße Am Kanal. Laut Polizei stritt sich gegen 20.40 Uhr zunächst ein 21-jähriger Frankenthaler mit einem 22-jährigen Ludwigshafener und einem 17-jährigen Frankenthaler. Der Streit, dessen Ursache noch unklar ist, eskalierte, als der 21-Jährige Unterstützung aus dem Lokal erhielt. Es kamen ein Klappmesser und ein Schlagstock zum Einsatz. Die Beteiligten zogen sich Prellungen zu, einer der Männer erlitt einen Durchstich an der Hand. Laut Bericht lehnte die Staatsanwaltschaft die Entnahme von Blutproben bei den alkoholisierten und polizeibekannten Beteiligten ab. Die Beamten sprachen Platzverweise aus, ein Mann wurde bis zum Morgen in Gewahrsam genommen. Gegen die Streithähne wurden Strafverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 06233 3130 oder per E-Mail an pifrankenthal@polizei.rlp.de.