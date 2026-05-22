Am frühen Donnerstagmorgen ist in Bobenheim-Roxheim ein Mann auf offener Straße ausgeraubt worden. Er hatte einem mutmaßlich verletzten Rollerfahrer helfen wollen.

Ein 52 Jahre alter Mann ist am Donnerstag gegen 5.20 Uhr in Bobenheim-Roxheim an der Einmündung Viehweg/Dammstraße auf einen Trick hereingefallen und so Opfer eines Geldraubs geworden. Wie die Polizei berichtet, war der Firmeninhaber mit dem Auto unterwegs, um mehrere Tausend Euro Bargeld, das sich in einer Kassette befand, bei einer Bank einzuzahlen. Im Bereich Viehweg/Dammstraße sah er einen Mann neben einem Elektro-Stehroller (E-Scooter) auf der Straße liegen.

„Um Hilfe zu leisten hielt der Autofahrer an“, heißt es im Bericht der Kriminalpolizei Ludwigshafen, „woraufhin er von einem zweiten Mann unter Vorhalt eines Messers zur Herausgabe seines Geldbeutels und seines Mobiltelefons gebracht wurde.“ Die beiden unbekannten Täter stahlen außerdem die Geldkassette aus dem Auto, dann flüchteten sie in Richtung Damm. Das Opfer sei unverletzt geblieben.

Handy gefunden, Täter nicht

Polizeikräfte fanden das Handy des Mannes im Viehweg, nicht aber die Räuber. Sie werden als circa 20 Jahre alt und athletisch beschrieben. Jeder soll eine eng anliegende Mütze (Beanie) getragen haben. Während der Mann neben dem E-Scooter eine dunkle Weste, ein olivgrünes Shirt und eine Jogginghose mit Seitenstreifen trug, war der andere mit einer blauen Jeans und auffällig roten Sportschuhen bekleidet.

Ob die jungen Männer den 52-Jährigen abgepasst haben, weil sie wussten, dass er viel Geld dabei hatte, ist unklar. Dazu gebe es momentan keine Hinweise, sagte am Freitagmittag ein Polizeisprecher auf Anfrage. Aus ermittlungstaktischen Gründen erläuterte er auch nicht den genauen Hergang der Tat, zum Beispiel ob und wo sich der Mann mit dem Messer versteckt gehalten hatte und ob der Geschädigte noch im Fahrzeug saß oder ausgestiegen war, als er bedroht wurde.

Die Polizei sucht Zeugen der Tat oder Personen, die Hinweise zu den Tätern geben können. Sie sollen sich bei der Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963-23312 oder per E-Mail an KDLudwigshafen.KI3.K31@polizei.rlp.de melden.