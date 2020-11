Zu einer größeren Auseinandersetzung, bei der auch ein Küchenmesser und ein Baseballschläger zum Einsatz gekommen sind, ist es am Donnerstag gegen 16 Uhr in der Wormser Dirolfstraße gekommen. Wie die Polizei berichtet, versuchten unbeteiligte Personen, die Streithähne zu trennen, als die Beamten vor Ort eintrafen. Den Polizisten gelang es schließlich, die Handgreiflichkeiten zu beenden. Hintergrund war ein Familienstreit, der eskaliert ist. In der Folge gingen ein 31-Jähriger und ein 40-Jähriger mit einem Baseballschläger und einem Küchenmesser aufeinander los. Die beiden Wormser verletzten sich dabei leicht. Bei dem Versuch, die Männer zu trennen, wurden eine 29-jährige Mannheimerin und eine 30-jährige Wormserin leicht verletzt. Alle vier Personen wurden in Kliniken ambulant versorgt. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.