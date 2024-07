Wilde Müllablagerungen, Schlaglöcher oder ungepflegte öffentliche Anlagen: Wer die Verwaltung auf Missstände aufmerksam machen will, kann dazu bereits seit November 2022 ein Online-Formular auf der Homepage www.frankenthal.de nutzen. Der sogenannte „Mängelmelder“ scheint allerdings erst allmählich bekannter zu werden. Wie die Stadt auf Anfrage mitteilt, wurde diese Möglichkeit der Kommunikation seit Einführung 79 Mal genutzt. 2022 sind demnach vier Meldungen eingegangen, 2023 waren es 23 und im laufenden Jahr (Stand 24. Juni) 49 Hinweise. Eingehende Meldungen gehen an eine zentrale städtische E-Mail-Adresse und werden von dort an die zuständigen Abteilungen und Sachbearbeiter weitergeleitet. Die meisten Hinweise – insgesamt 22 – seien bislang in der Kategorie „Müllablagerungen und tote Tiere“ erfolgt. Weitere Themen seien Beschwerden wegen fehlendem Rückschnitt von Pflanzen, Hinweise auf fehlende Straßenmarkierungen, Schlaglöcher und Wünsche nach neuen Spielgeräten auf Spielplätzen.

Immerhin dreimal wurde der Verwaltung ein Lob ausgesprochen: für hübsche Blumenkübel, die Möglichkeit, sein Parkticket per App zu bezahlen und für die schnelle Rückmeldung auf einen gemeldeten Mangel. Unter den regelmäßigen Nutzern des Mängelmelders seien auch einige städtische Mitarbeiter, die ihre Kollegen auf diesem Weg auf Handlungsbedarf aufmerksam machen.

Geplant ist laut Stadt, das Formular im Laufe des Jahres durch eine neue digitale Plattform zu ersetzen. Diese soll künftig einen Überblick über die gemeldeten Mängel bieten. Die verteilten Arbeitsaufträge könnten so nachverfolgt werden.