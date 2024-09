Am Freitag, 27. September, hat ein älterer Mann in Frankenthal zwei junge Mädchen angesprochen. Nach Angaben der Polizei sprach der Mann die 7- und 8-jährigen Kinder auf ihre „hübsche“ Kleidung an. Die Mädchen gingen sofort nach Hause und informierten die Mutter des 7-jährigen Mädchens. Die Mutter kontaktierte umgehend die Polizei, die daraufhin die Ermittlungen aufnahm. Hinweise zu dem Vorfall nimmt die Polizei Frankenthal entgegen.