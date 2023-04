In der Reihe „Kunst im Kino“ zeigt das Frankenthaler Lux-Kino in zwei Vorstellungen am Sonntag, 23. April, sowie Mittwoch, 26. April, eine virtuelle Tour durch eine der derzeit wohl faszinierendsten Museumspräsentationen weltweit: die Vermeer-Ausstellung in Amsterdam.

Am eindrucksvollsten präsentiert sich große Kunst auf der großen Kinoleinwand, meint Kino-Betreiber Sebastian Kaltenegger und begründet damit, wie man auf die Idee kam, die spektakuläre Ausstellung zu übertragen. Die war am 10. Februar im Rijksmuseum in Amsterdam eröffnet worden und bereits drei Tage später restlos ausverkauft. Außergewöhnlich macht die Ausstellung vor allem, dass Vermeers Werke üblicherweise nie ihre Stammhäuser verlassen – wie etwa „Die Spitzenklöpplerin“, die normalerweise im Pariser Louvre zu bewundern ist. Andere Werke stammen etwa aus Washington, New York, Tokio, Florenz, Berlin, Dresden oder Frankfurt.

Fast das gesamte Werke Vermeers ist zu sehen

Der holländische Maler Johannes Vermeer zählt zu den bedeutendsten Künstlern der Barock-Zeit. Gerade einmal 37 Werke sind von ihm erhalten, von denen allein 28 in der Ausstellung im Rijksmuseum gezeigt werden, darunter solch weltbekannte wie „Das „Mädchen mit dem Perlenohrring“ oder „Dienstmagd mit Milchkrug“.

Die virtuelle Museumstour ist in niederländischer und englischer Sprache gehalten und wird im Kino mit deutschen Untertiteln gezeigt.

Termin

Das Lux-Kino zeigt „Vermeer: The Blockbuster Exhibition“ am Sonntag, 23. April, 15.45 Uhr, sowie Mittwoch, 26. April, 18 Uhr. Karten gibt es an der Kinokasse sowie online unter www.lux-kinos.de