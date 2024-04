Bevor die Reihe „Movie Classics“ eine Sommerpause einlegt, hat das Frankenthaler Lux-Kino im April noch einmal drei absolute Filmklassiker im Programm.

Los geht es am 14. April mit der US-amerikanischen Literaturverfilmung „Vom Winde verweht“ aus dem Jahr 1939 mit Vivien Leigh und Clark Gable in den Hauptrollen. Der Streifen zählt zu den bekanntesten und erfolgreichsten Hollywoodfilmen überhaupt. Er wurde 13-mal für den Oscar nominiert, holte bei der Verleihung im Jahr 1940 gleich acht Trophäen. Mit fast vier Stunden Laufzeit war er seinerzeit der Film mit der längsten Spieldauer. „Vom Winde verweht“ erzählt die Geschichte der temperamentvollen Scarlett O’Hara, die während des Sezessionskriegs in eine stürmische Romanze mit Rhett Butler gerät. Obwohl sie Rhett heiratet, schwärmt sie weiterhin für ihren Jugendfreund Ashley Wilkes, der jedoch ebenfalls verheiratet ist.

Eine Woche später steht am 21. April die US-amerikanische Komödie „Bettgeflüster“ mit Doris Day und Rock Hudson in den Hauptrollen auf dem Programm. In dem Streifen aus dem Jahr 1959 müssen sich die Innenarchitektin Jan Morrow und der Komponist Brad Allen einen Telefonanschluss teilen. Während die beiden einander Unbekannten über die zahlreichen Unterbrechungen ihrer Gespräche zunehmend in Streit geraten, lernen sie sich zufällig in einem Nachtclub auch in der Realität kennen.

Das epische Liebesdrama „Doktor Schiwago“ flimmert am 28. April über die Leinwand. Der aus dem Jahr 1965 stammende, mit fünf Oscars ausgezeichnete Film erzählt die Geschichte des Arztes Juri Schiwago (Omar Sharif) im Russland der Revolutionszeit, der sich zwischen zwei Frauen hin- und hergerissen fühlt.

Termin

Die Movie Classics werden im April immer sonntags um 13 Uhr im Frankenthaler Lux-Kino gezeigt. Karten gibt es an der Kinokasse sowie online unter www.lux-kinos.de