Vor 50 Jahren kam der erste Teil von Francis Ford Coppolas Meisterwerk „Der Pate“ in die Kinos. Anlass genug für das Lux-Kino in Frankenthal, das dreiteilige Mafia-Epos angemessen zu würdigen. Am Dienstag, 3. Mai, wird die Saga um 19 Uhr mit „Der Pate III – Der Tod von Michael Corleone“ aus dem Jahr 1990 abgeschlossen.

Die ersten beiden Teile der Trilogie um die Corleone-Familie waren in den vergangenen Wochen bereits im Lux erneut zu sehen. Nun darf auch „Der Tod von Michael Corleone“ auf der großen Kinoleinwand noch einmal seine volle Wirkung entfalten.

Geschäfte mit Vatikanbank

Nachdem Michael Corleone (Al Pacino) im ersten Teil eher unwillig die kriminellen Geschäfte von seinem Vater (Marlon Brando) übernommen und im zweiten Teil die Einbettung des organisierten Verbrechens in die Gesellschaft betrieben hatte, beschreibt der abschließende Teil der Reihe, wie das Familienoberhaupt die Welt der Verbrechen zu verlassen versucht. Angesiedelt Ende der 1970er-Jahre, bemüht sich Michael um ein letztes großes Geschäft, um dann mit seinem Familienclan in legale Verhältnisse wechseln zu können. Mit einem großen Investitions- und Geldwäscheunternehmen geht die Corleone-Familie eine Partnerschaft mit der Vatikanbank ein – und muss feststellen, dass die Machenschaften in der Organisation der katholischen Kirche denen der Mafia in nichts nachstehen.

Ursprünglich hatte Regisseur Francis Ford Coppola seinen beiden „Der Pate“-Filme der 1970er-Jahre keinen dritten Teil folgen lassen wollen. Doch in Verbund mit Mario Puzo, Autor der ursprünglichen Romanvorlage, fand er doch einen Ansatz, die Familiengeschichte weiterzuschreiben und zu vollenden. Coppola und Puzo bauten in ihrem Drehbuch den realen Finanz- und Korruptionsskandal um die Vatikanbank sowie den ominösen frühen Tod von Papst Johannes Paul I. im Jahr 1978 in die fiktive Geschichte der Corleone-Familie ein.

Kulinarische Begleitung

Neben Veteranen aus den vorherigen Filmen wie Al Pacino und Diane Keaton besetzte Coppola diesen filmischen Epilog auch mit jüngeren Stars wie Andy Garcia und Bridget Fonda. Im Lux-Kino läuft Coppolas neue Schnittfassung, die er 2020 zum 30. Jubiläum des Films erstellt hat, um seine ursprüngliche Vision des Films zu verwirklichen.

Als kulinarische Begleitung zum filmischen Genuss gibt es für die Zuschauer in der Pause des zweieinhalb Stunden langen Klassikers Lasagne und italienischen Rotwein, kündigt das Lux-Team um Chef Christian Kaltenegger an.