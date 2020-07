Die Liste der Tanzfilme ist lang, doch wirklich überdauert haben bis heute nur wenige. „Footloose“ gehört definitiv dazu. Über 80 Millionen Dollar hat der Film allein in den USA seit dem Kinostart 1984 eingespielt. Der Streifen ist Kult – nicht zuletzt wegen der Musik. Die bringt das Frankenthaler Lux-Kino am Donnerstag, 9. Juli, ins Autokino am Festplatz Benderstraße. Ab 19.30 Uhr heizt dort die Band „Back to the 80s“ den Zuschauern musikalisch ein, anschließend gibt es den Kultstreifen mit Kevin Bacon auf der knapp 100 Quadratmeter großen Leinwand zu sehen. Darum geht es: Der junge Ren (Bacon) aus Chicago zieht mit seiner Mutter in eine langweilige Kleinstadt. Dort herrscht Tanzverbot. Doch das will Ren schleunigst ändern. Tickets für den 80er-Abend und mehr Informationen gibt es unter www.lux-kinos.de.