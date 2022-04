Zwei Stunden Freude und Ablenkung will das Team des Lux-Kinos aus der Ukraine geflüchteten Kindern schenken. Gemeinsam mit ihren Begleitpersonen können sie am Sonntag, 24. April, 14.30 Uhr, und am Mittwoch, 4. Mai, 16 Uhr, den Kinderfilm „Clara und das Geheimnis des magischen Drachen“ sehen. Mithilfe des Lakeside Filmverleihs könne der Film in der ukrainischen Sprachfassung gezeigt werden, freut sich Kino-Chef Christian Kaltenegger. Die Freitickets gibt es jeweils ab 30 Minuten vor der Vorstellung direkt an der Kinokasse. In dem Animationsfilm, der bereits für junge Kinobesucher geeignet sei, beschützt ein Mädchen gemeinsam mit ihren tierischen Begleitern ein Drachenbaby. Informationen zum Film, auch in ukrainischer Sprache, gibt es unter www.lux-kinos.de.