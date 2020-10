Die Reihe Filmalternative – durch die Corona-Pandemie im März jäh unterbrochen – soll fortgesetzt werden. Unverändert bleibt laut Lux-Kino der Anspruch, „interessante Streifen jenseits des Mainstream zu bringen“. Geblieben sind die Anfangszeiten um 17.30 und 20 Uhr. Allerdings wechselt die Reihe von Montag auf Dienstag. In dieser Woche geht es los. Über Filme und Inhalte im Oktober informiert das Kino in einer Pressemitteilung:

Die warmherzige Komödie „Master Cheng in Pohjanjoki“ (6. Oktober) handelt von einem chinesischen Koch, den die Suche nach einem alten Freund mit dem kleinen Sohn in ein finnisches Dorf verschlägt. Dort begeistert er die Einheimischen und insbesondere eine Café-Besitzerin mit seiner Kochkunst. Liebenswerte Figuren, tolle Landschaftsbilder und appetitanregende Menü-Kreationen sind die Zutaten.

Der mit einem Oscar preisgekrönte und mit Emma Watson und Meryl Streep starbesetzte Film „Little Women“ (13. Oktober) basiert auf dem Roman „Betty und ihre Schwestern“. Die Geschichte spielt im US-Bundesstaat Neuengland Mitte des 19. Jahrhunderts und erzählt, wie vier Schwestern erwachsen werden.

Inspiriert von der Aufbruchstimmung des Arabischen Frühlings berichtet die Komödie „Auf der Couch in Tunis“ (20. Oktober) am Beispiel einer jungen Frau, wie ein ganzes Volk in ein neues Zeitalter aufbricht. Diese kehrt nach ihrem Psychologiestudium in Frankreich in ihre Heimat zurück. Skepsis herrscht, als sie ihre Praxis eröffnet. Doch dann kann sie sich vor Terminen kaum retten.

Sie entdeckte die Radioaktivität, war Genie und Rebellin, visionäre Wissenschaftlerin und Nobelpreisträgerin: Dennoch musste Marie Curie um Anerkennung kämpfen. Die Hauptrolle in der Filmbiografie „Marie Curie – Elemente des Lebens“ (27. Oktober) spielt Rosamund Pike, die 2002 als Bond-Girl Miranda Frost bekannt wurde.

Karten gibt es im Vorverkauf an der Kinokasse oder unter www.lux-kinos.de.