In seiner Reihe „Filmalternative“ zeigt das Frankenthaler Lux-Kino im Oktober wieder vier Streifen aus dem Arthouse-Bereich. Die Reihe läuft jeweils mittwochs um 17.30 und 19 Uhr.

Los geht es am Mittwoch, 2. Oktober, mit der französischen Inklusionskomödie „Was ist schon normal?“, die in Frankreich bereits über zehn Millionen Zuschauer in die Kinos lockte. In der Hauptrolle ist Comedian Artus zu sehen, der zugleich Regie geführt hat. Er spielt den jungen Paulo, der sich mit seinem Vater nach einem Raubzug auf der Flucht vor der Polizei befindet. Dabei treffen sie auf eine Reisegruppe von jungen Erwachsenen mit Behinderung. Kurzerhand gibt sich Paulo als Teilnehmer aus und seinen Vater als Begleitperson. Im Urlaubsdomizil angekommen, wird Paulo von zwei anderen Teilnehmern schnell entlarvt. Doch je länger der Trip andauert, desto mehr Gefallen finden Sohn und Vater an der Arbeit mit Behinderten.

Weiter geht es am 9. Oktober mit der Best-Ager-Komödie „Immer wieder Dienstag“, in der sich alles um Liebe und die Kunst des Kochens dreht. Mit großer Hingabe bereitet Karin darin die Feier zum 40. Hochzeitstag vor. Doch dann erfährt sie, dass Sten es mit der Treue nicht immer so ernst gemeint hat. Karin überdenkt ihr Leben neu. Mithilfe von Freunden, Essen und Leidenschaft nutzt sie die zweite Chance, die sich ihr bietet.

Mit der Tragikomödie „Die Ironie des Lebens“ geht es weiter am 16. Oktober. Darin tourt Uwe Ochsenknecht als in die Jahre gekommener, nicht gerade politisch korrekter Stand-up-Comedian Edgar über die Bühnen – und reißt dabei Witze übers unaufhaltsame Älterwerden und seine gescheiterte Ehe. Auf der Bühne ist er unschlagbar, doch hinter der Fassade verbirgt sich ein einsamer Mann. Als er dann nach 25 Jahren seine Ex-Frau Eva (Corinna Harfouch) wieder trifft, die unheilbar an Krebs erkrankt ist, entscheiden sie gemeinsam, dass Eva Edgar auf seiner Tour begleiten wird.

In der französischen Liebesromanze „Adieu Cherie – Trennung auf Französisch“ geht es am 23. Oktober um Alain und Diane. Während er auch in seinen 50ern immer noch sehr verliebt ist, setzt ihr der Auszug der beiden erwachsenen Kinder und die daraus resultierende Langeweile zu. Für Alain, der zum ersten Mal erkennt, dass seine Ehe ins Wanken gerät, ist der Zeitpunkt gekommen, sich die wichtigen Fragen zu stellen und nach 30 Jahren gemeinsamen Lebens einen gewagten Schritt zu tun: Er überlegt, Diane zu verlassen, um die Flamme und die Sehnsucht nach einem Wiedersehen mit ihr zu entfachen.

Termin

Die Filmalternative läuft immer mittwochs um 17.30 und 19 Uhr im Lux-Kino, August-Bebel-Straße 7-9. Karten gibt es im Internet unter www.lux-kinos.de und an der Kinokasse.