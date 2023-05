Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Das Frankenthaler Lux-Kino öffnet am Donnerstag nach langer Corona-Zwangspause wieder. Im Oktober 2020 waren dort die letzten Filme zu sehen. Kinobesucher werden feststellen, dass sich in den fünf Sälen einiges verändert hat. Das Lux-Team war in den vergangenen Monaten nicht untätig.

Beim Besuch der RHEINPFALZ kurz vor dem Neustart sind in dem Gebäude in der August-Bebel-Straße noch einige Handwerker zugange. Es wird auch schon fleißig geputzt und gesaugt.