Die Lutherkirchengemeinde möchte nach den Erfahrungen aus den zurückliegenden Monaten der Corona-Pandemie überlegen, ob und – falls ja – in welchem Umfang die in dieser Zeit verstärkte Internetpräsenz beibehalten werden soll. Die Gemeinde lädt deshalb alle, die sich in dieser Hinsicht engagieren wollen, am Mittwoch, 23. September, 19 Uhr, zu einem Treffen ins Gemeindehaus, Bohnstraße 16, ein. Pfarrer Martin Henninger erinnert in seiner Pressemitteilung daran, dass die auf der Videoplattform Youtube gezeigten Gottesdienste und andere Filme „von vielen positiv aufgenommen“ worden seien. Die zuletzt organisierte Live-Übertragung der beiden Konfirmationen habe das Thema wieder aktuell werden lassen.