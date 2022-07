Ein sommerliches Konzert gibt das Frankenthaler Geigentrio Merger am Freitag, 29. Juli, 20 Uhr, in der protestantischen Lutherkirche in der Carl-Bosch-Siedlung.

Martin Merger und seine beiden Töchter Anne und Isabel haben ein breitgefächertes musikalisches Programm zusammengestellt, das von Samba über Tango bis zu Ragtime reicht. Sie spielen unter anderem Werke von Jean-Marie Leclair, Georg Wichtl, Friedrich Herrmann, Scott Joplin und Ernst-Thilo Kalke.

Das Trio wurde erst vor zwei Jahren gegründet. Martin Merger studierte bereits als Gymnasiast an der Musikhochschule Karlsruhe bei Ulf Hölscher und war zwischen 1980 und 1984 mehrfacher Preisträger in Landes- und Bundeswettbewerben von „Jugend musiziert“. An der Hochschule Mannheim schloss er bei Wanda Wilkomirska sein Violinstudium mit dem Konzertexamen ab. Neben namhaften Auszeichnungen gewann Merger im Rahmen eines internationalen Violinmeisterkurses 1988 den ersten Preis der Patronatsgesellschaft für Theater und Orchester Baden-Baden. Es folgten kammermusikalische und solistische Auftritte in der Region und im Rundfunk.

Als Familienvater zog sich Martin Merger aus dem Konzertleben zurück und ging bis Ende 2020 seinem Beruf als Chemiker in der BASF nach. Er spielt eine Violine des berühmten französischen Geigenbauers Nicolas Lupot aus dem Jahr 1812.

Anne Merger (18) und Isabel Merger (17) werden seit 2011 ausschließlich von ihrem Vater unterrichtet. 2017 erhielten sie beim Wettbewerb „Jugend musiziert“ für ihr Duospiel den Landespreis Rheinland-Pfalz und wurden anschließend Bundespreisträgerinnen. Seit 2020 gehören beide dem städteübergreifenden Amadé-Netzwerk an.

Der Eintritt ist frei. Eine Spende für die Renovierung des Flügels der Lutherkirche wird erbeten.