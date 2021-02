Wegen Arbeiten an der Heizungsanlage kann am Sonntag, 14. Februar, kein Gottesdienst in der Lutherkirche stattfinden. Das hat Pfarrer Martin Henninger mitgeteilt. Die Aufzeichnung eines Gottesdiensts zum Valentinstag ist jedoch auf dem Youtube-Kanal „Lutherkirche Frankenthal“ zu finden, die Predigt liegt im Kirchhof aus.

Die fast 40 Jahre alte Heizung der Kirche, die „umwelttechnisch schon lange nicht mehr heutigen Anforderungen“ entsprochen habe, wird nach Henningers Angaben stillgelegt. Über einen Wärmetauscher werde die Kirche künftig über die Heizungsanlage des benachbarten Gemeindehauses mit geheizt. Damit senke man auch die Energiekosten. Henninger: „Dass wir dies tun können, verdanken wir nicht zuletzt den zahlreichen Spenderinnen und Spendern, die uns in den vergangenen Jahren immer wieder gezielt unterstützt haben, damit das Gemeindehaus der Lutherkirche energetisch sparsam, modern und funktional wird.“