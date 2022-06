Ein etwas anderer Gottesdienst findet am Samstag, 4. Juni, 18 Uhr, in der Lutherkirche statt. Er steht unter dem Thema „Lebe deinen Traum. Wie man an Pfingsten berechtigte von falschen Träumen unterscheiden lernt.“ Nach Mitteilung von Pfarrer Martin Henninger hat die Konfirmandengruppe dazu ein kleines Theaterstück vorbereitet, in dem es um Joseph geht, den großen Träumer der Bibel. Er muss für seine Träume zunächst schwer bezahlen. Weil sie aber von Gott sind, werden sie am Ende doch wahr.