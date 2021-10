1521 trat Martin Luther in Worms vor den Reichstag und stand trotz aller Widerstände für seine Überzeugung ein. 500 Jahre später habe Thomas Lebkücher, Chef der Wormser Polizeiinspektion, seine Standhaftigkeit bewiesen, schreibt das evangelische Dekanat Worms-Wonnegau in einer Pressemitteilung. Nur wenige Schritte vom Reformationsdenkmal entfernt habe Lebkücher einigen Teilnehmern einer Demonstration gegen die Einschränkungen im Zuge der Bekämpfung der Pandemie die Stirn geboten und diese mit theologischem Wissen und diplomatischem Geschick in ihre Schranken gewiesen.

Polizeioberrat Thomas Lebkücher, der vor seiner Station in Worms die Inspektion in Frankenthal geleitet hat, wird am Sonntag, 31. Oktober, um 17.30 Uhr in der Wormser Lutherkirche (Friedrich-Ebert-Straße 45) mit der Luther-Medaille ausgezeichnet. Für die Veranstaltung gilt die 3G-Regelung. Wer dabei sein möchte, muss sich bis zum 27. Oktober unter der Telefonnummer 06241 84950 oder per E-Mail an dekanat.worms-wonnegau@ekhn.de anmelden. Die Luther-Medaille des evangelischen Dekanats Worms-Wonnegau wird laut Mitteilung seit 2012 an Menschen verliehen, die sich besonders um die Erfüllung des kirchlichen Auftrags verdient gemacht haben.