Nicht wenige Schüler tun sich mit Mathematik schwer. Wie Zahlen spielerisch erlebbar werden, zeigte die „Lange Nacht der Mathematik“ am Albert-Einstein-Gymnasium.

Manche Schülerinnen und Schüler lieben Mathematikstunden, andere weniger. Wie spannend sie jedoch sein können, das bewiesen die Neuntklässler des Albert-Einstein-Gymnasiums ( AEG). Zusammen mit Mitschülern hatten Greta Litvintsuk, Nele Pletscher und Lea Ecker die „Lange Nacht der Mathematik“ vorbereitet. Die Veranstaltung wird jedes Jahr am AEG angeboten. Ziel ist es, die Fünft- und Sechstklässler spielerisch an die Möglichkeiten der Mathematik heranzuführen.

Die drei Schülerinnen engagieren sich gemeinsam mit sieben weiteren Mädchen und einem Jungen in der Mathematik-Arbeitsgemeinschaft (AG), die alle zwei Wochen stattfindet. Betreut wird die AG im Wechsel von den Lehrerinnen Eva Gütthoff, Bianca Lihs und Sandra Waldschmitt. Für die „Lange Nacht der Mathematik“ hatten die AG-Mitglieder praktische Anwendungen für die jüngeren Schülerinnen und Schüler erarbeitet.

Acht Stationen aufgebaut

Lea Ecker, die Mathematik liebt, hatte großen Spaß bei der Vorbereitung der Präsentationen. Besonders eine knifflige Puzzle-Aufgabe, die viel Logik erforderte, stellte die Teilnehmer vor Herausforderungen. „Wir haben das dann erklärt“, berichtet Lea Ecker im Gespräch mit der RHEINPFALZ. Sie schätzt die Logik und Strukturen, die die Mathematik bietet, und denkt bereits darüber nach, später einmal im Finanzwesen zu arbeiten.

Nele Pletscher erzählt, dass auch die Rechenpyramide, bei der fehlende Zahlen ergänzt werden müssen, und eine Aufgabe, bei der Worte und Zahlen in einen logischen Zusammenhang gebracht werden müssen, gut bei den Jüngeren ankamen. Insgesamt acht Stationen hatten die AG-Mitglieder aufgebaut. „Es war schön, dass 210 Kinder gekommen sind, um die Rätsel zu lösen“, sagt Nele Pletscher. Neben Mathematik interessiert sie sich besonders für Sport und den Musikunterricht.

Persönliche Fragen

Greta Litvintsuk, die nach eigener Aussage Englisch eigentlich lieber mag als Mathematik, entschied sich dennoch für die Mathe-AG, da sie neugierig war, was dort angeboten wird. „Vor allem hat es mich gereizt, die Aufgaben für die Mathenacht zu erarbeiten und die Stationen auszugestalten“, berichtet sie. Besonders gefallen habe ihr der Austausch mit den Teilnehmenden, die nicht nur Fragen zu den Aufgaben gestellt, sondern auch persönliche Fragen an sie gerichtet hätten, so Greta Litvintsuk.

Lehrerin Eva Gütthoff lobt das Engagement der Schülerinnen und Schüler: „Es ist jedes Jahr interessant, welche Fragestellungen beziehungsweise Präsentationen sie erarbeiten.“ Rund 50 Neunt- und Zehntklässler halfen bei der Veranstaltung, während die Zwölftklässler für die Bewirtung zuständig waren. Die „Matherätsellöser“ arbeiteten in Zweier- oder Dreiergruppen und konnten Preise gewinnen. In der fünften Klasse gewannen Louis Arbeiter und Jan Würfel, während in der sechsten Klasse Katharina Baumann, Luise Reetz und Lorena Tielmann auf dem ersten Platz landeten.

Greta Litvintsuk, Nele Pletscher und Lea Ecker sind so motiviert, dass sie weiterhin in der Mathe-AG bleiben wollen, wie sie betonen.