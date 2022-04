Pianist und Bandleader Lukas DeRungs tritt mit seinem neu besetzten Quintett am Sonntag, 24. April, 19 Uhr, im Frankenthaler Kulturzentrum Gleis4 (Johann-Klein-Straße 22) auf. Laut Veranstalter wechseln sich energetische, improvisierte Passagen ab mit melancholischen Melodien und pulsierenden Klangfeldern. DeRungs und seine Mitstreiter Song Yi Jeon (Gesang), Riaz Khabirpour (Gitarre), Johannes Hamm (Drums), Jan Dittmann (Bass) verbinden Einflüsse von klassischer Chormusik bis zu zeitgenössischem Jazz aus Europa und dem Nahen Osten.

Lukas DeRungs war unter anderem Stipendiat der Kunststiftung Baden-Württemberg und des Nicky Hopkins Award. Mit Trio de Lucs war er Finalist des 27. Burghauser Nachwuchs-Jazzpreises und der B-Jazz-Competition im belgischen Leuven. 2021 schloss er den Master Jazz Performance an der Royal Academy of Music in London mit Auszeichnung ab. Aktuell arbeitet er an seinem Debütalbum, einer Suite für Kammerchor und Jazz-Ensemble mit dem Titel „Kosmos Suite“.

Tickets kosten im Vorverkauf zehn Euro (für Schüler, Studenten und Mitglieder der IG Jazz Frankenthal acht Euro) und an der Abendkasse zwölf Euro (zehn Euro). Einlass ist ab 18 Uhr. Es gelten die aktuellen Corona-Regeln. Weitere Infos und Karten gibt es im Netz unter www.kuz-gleis4.de.