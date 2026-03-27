35 Teams treten beim Ortsvereinsschießen in Studernheim an, Promis inklusive. Die Feuerwehr siegt, ein Los bringt den Mega-Osterhasen. Am Sonntag folgt das Ostereierschießen.

Seit der SV Studernheim das Ortsvereinsschießen anbietet, wird es gut angenommen. Die 15. Auflage in der vergangenen Woche war sogar ausgebucht. Am kommenden Sonntag haben beim Ostereierschießen auch Ungeübte die Möglichkeit, mit dem Luftgewehr auf Scheiben zu schießen. Für einen Schuss ins Schwarze gibt es Osterhasen.

Ein drei Kilogramm schwerer Schokoladen-Osterhase war der Überraschungspreis zum Jubiläum. Entsprechend groß dürfte der Ehrgeiz bei den Teilnehmern gewesen sein, die süße Trophäe zu gewinnen. 35 Teams überwiegend aus Studernheim und der näheren Umgebung nahmen teil, dazu sechs Promi-Teams, in denen sich unter anderem der Stadtvorstand engagierte.

Ehrgeizige Schützen

„Viermal Training mit dem Luftgewehr bieten wir im Vorfeld an. Das haben pro Termin zwischen 25 und 40 Personen genutzt“, sagt der Vorsitzende Alexander Riede. Voraussetzung für die Teilnahme ist, dass die Schützen keine Vereinsmitglieder sind oder in den vergangenen zehn Jahren an Meisterschaften teilgenommen haben. Viele seien jedes Jahr dabei, berichtet Riede. „Und sie sind immer sehr ehrgeizig.“

Geschossen wird in der Anlage am Eichwiesenweg auf elektronische Scheiben, die exakt messen, wie nah ein Treffer am Mittelpunkt liegt. Der beste Schuss ist eine Zehn. Drei Personen bilden ein Team und schießen wahlweise stehend, freihändig oder aufgelegt.

Den Sieg holte sich in diesem Jahr die zweite Mannschaft der Feuerwehr Frankenthal. Eric Friedrich erzielte das beste Einzelergebnis. Bei den Damen gewann Sabrina Hüter aus Team zwei der Studernheimer Arbeitsgemeinschaft. In der Promi-Wertung lag das Team Feuerwehr 1 mit Christina Deheck, Jörg Stramitzel und Torsten Rapp vorn.

Das Los entscheidet beim Schokoladenhasen

Auch der präziseste Einzelschuss, das sogenannte „Blattl“, wurde gewertet. Dabei wird der Abstand zum Mittelpunkt in Hundertstelmillimetern gemessen. Hier lag Fredy Saaro vom Team AH auf Platz eins.

Wer den großen Schokoladenhasen gewann, entschied das Los. Glück hatten die Karnevalisten der KG Royal mit Jessica Schmidt, Melissa Laub und Janina Schroth.

Am Sonntag, 29. März, folgt mit dem Ostereierschießen die nächste Veranstaltung. Auch hier wird mit dem Luftgewehr geschossen, auf Wunsch aufgelegt. „Es ist aber kein Muss“, sagt Riede. Für Treffer gibt es Preise: Ab drei Punkten Überraschungseier, ab fünf Punkten einen Osterhasen – solange der Vorrat reicht. Die Studernheimer haben zudem ein Lasergewehr, sodass auch Kinder beim Ostereierschießen mitmachen können.

Termin

Das Ostereierschießen findet am Sonntag, 29. März, von 10 bis 16 Uhr an der Schießbahn des SV Studernheim, Eichwiesenweg 6, statt.