In einer akuten Notlage von Fremden Hilfe zu bekommen, ist offenbar nicht selbstverständlich. Der Ludwigshafener Philipp Schmidt hat das vor einigen Tagen erlebt. Jetzt möchte sich der 66-Jährige bei der Unbekannten bedanken, die vermutlich bei einem Pflegedienst in Frankenthal arbeitet.

„Ich lag da wie ein nasser Schwamm und bin nicht mehr auf die Beine gekommen“, berichtet Schmidt. In diese missliche Lage sei er auf dem Schlangenweg geraten, wie die Verbindungsstraße zwischen Mundenheim und Oggersheim im Volksmund heißt. Er sei mit seinem Bruder unterwegs gewesen, um Essen zu besorgen, als er sich plötzlich unwohl gefühlt habe. „Er hat dann an einer geeigneten Stelle angehalten und mich aussteigen lassen“, schildert der 66 Jahre alte Mann.

Dann habe sein Kreislauf nicht mehr mitgespielt: „Ich musste auf die Knie und mich abstützen.“ Das große Problem: Er selbst sei – auch wegen seiner Körperfülle – nicht mehr aus eigener Kraft zurück in die Senkrechte gekommen. Rückblickend ärgert ihn, dass viele Autos nicht nur achtlos am Ort des Geschehens vorbeigefahren seien, sondern auch noch gehupt hätten.

Mit geübtem Griff aufgerichtet

Nach einiger Zeit habe dann ein weißer Kleinwagen gestoppt. Dessen 20 bis 30 Jahre alte Fahrerin habe es mit fachkundigen Griffen und Stützen geschafft, ihn zurück auf die Beine zu bringen, sagt Schmidt – davon noch spürbar beeindruckt. Die Frau arbeite offenbar bei einem Pflegedienst in Frankenthal. Sein Versuch, diesen ausfindig zu machen, sei diese Woche allerdings gescheitert. Deshalb jetzt der Versuch über die RHEINPFALZ-Redaktion.

Philipp Schmidts Wunsch: „Ich möchte mich noch richtig bei der Frau bedanken – mit einem Blumenstrauß.“ Das habe er in der Situation selbst, in der es ihm gesundheitlich sehr schlecht gegangen sei, versäumt und wolle es nun nachholen. „Keine Angst, ich will kein Rendezvous ausmachen“, sagt der 66-Jährige mit einem Lachen.

Kontakt

Wenn die Helferin das möchte, kann sie sich bei der RHEINPFALZ in Frankenthal melden – am besten per E-Mail an redfra@rheinpfalz.de. Die Redaktion ist gerne bereit, den Kontakt herzustellen.