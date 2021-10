Mit den Geschwistern Xixi und Kai Gabel verlassen zwei echte Aushängeschilder die Lucie-Kölsch-Musikschule der Stadt Worms. Mit einem Konzert am Dienstag, 26. Oktober, 19.30 Uhr, in der Evangelisch-Freikirchlichen Gemeinde Worms wird das begabte Duo verabschiedet. Beide widmen sich inzwischen ihrem Musikstudium.

Von klein auf waren die Geschwister bei vielen Konzerten und Umrahmungen von Veranstaltungen für die Musikschule und die Stadt Worms aktiv, heißt es in einer Pressemitteilung der Lucie-Kölsch-Musikschule. Preise und Auszeichnungen, erfolgreiche Wettbewerbsteilnahmen, Konzertreisen mit dem Musikschulorchester, dem Landes- und Bundesjugendorchester sowie Kammermusikprojekte zu zweit und mit anderen jungen Musikern hätten sie zum Musikstudium geführt.

Xixi Gabel (Jahrgang 1999) startete 2008 mit dem Unterricht im Fach Klavier bei Dirk Baumann. Von 2010 bis 2018 erhielt sie Geigenunterricht bei Olga Nodel. Nach einem Jungstudium bei Susanne Rabenschlag an der Mannheimer Musikhochschule ist sie seit 2019 Studentin an der Universität der Künste in Berlin.

Ihr Bruder Kai (Jahrgang 2002) begann im Alter von sechs Jahren seinen Geigenunterricht bei Daniela Clopotar-Mirica. Ab 2018 war er Jungstudent bei Marco Rizzi an der Mannheimer Musikschule. Von 2015 bis Sommer 2021 erhielt er außerdem bei Paul Streich Klavierunterricht. Seit diesem Wintersemester studiert Kai Gabel an der staatlichen Hochschule für Musik und darstellende Kunst in Mannheim. Gemeinsam wurde das Geschwister-Duo über viele Jahre von Claudia Spitz-Streich kammermusikalisch betreut.

„Ehrgeiz, Begabung und Durchhaltevermögen“

„Es sind nicht nur Talent und Begabung, sondern auch Ehrgeiz, Durchhaltevermögen, aber vor allem die Freude am Musizieren, die solche Persönlichkeiten bildet“, erläutert Wolfgang Neidhöfer, Leiter der Lucie-Kölsch-Musikschule. In der Mitteilung dankt er seinen Kollegen, den Eltern sowie Xixi und Kai Gabel für dieses kontinuierliche Schaffen. Den jungen Musikern wünscht er alles Gute.

„Seit ich in Worms tätig bin, begleiten mich die beiden im wahrsten Sinne des Wortes musikalisch. Staunend beobachte ich ihre beeindruckende Entwicklung“, berichtet Waldemar Herder (SPD), Dezernent der Stadt Worms für Bildung und Soziales. Die Stadt sei stolz darauf, „dass immer wieder begabte Musikschüler den Schritt in ein Musikstudium schaffen“. Das zeuge von der Qualität des Lehrerteams.

Noch Fragen?

Das Konzert am Dienstag, 26. Oktober, beginnt um 19.30 Uhr in der Evangelisch-Freikirchlichen Gemeinde Worms (Eckenbertstraße 52). Anmeldungen sind per E-Mail an musikschule@worms.de möglich. Es gilt die 3-G-Regel. Der Eintritt ist frei, Spenden sind willkommen.