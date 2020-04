Unbekannte haben an einem grauen Mercedes CLK, der in der Lucas-Cranach-Straße in Höhe Hausnummer 3 abgestellt war, die Scheibe auf der Beifahrerseite eingeschlagen. Nach Polizeiangaben bemerkte eine Funkstreife dies am Freitag gegen 9.20 Uhr. Der 33-jährige Fahrzeughalter hatte das Auto dort am Vortag gegen 22.30 Uhr abgestellt. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 1000 Euro. Zeugenhinweise werden erbeten an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Telefonnummer 06233 3130 oder per E-Mail an pifrankenthal@polizei.rlp.de.