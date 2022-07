„Genuss, Gespräche, Gutes tun“: Unter dieses Motto stellt der Rotary-Club Frankenthal seine Lounge am See. Der Ticketverkauf für das Benefizkonzert am 18. September startet am Sonntag (17. Juli). Mit den Einnahmen wird Sprachförderung an Schulen der Region finanziert.

Seit fünf Jahren ist die Lounge am See im Strandbad eine feste Größe im Frankenthaler Veranstaltungskalender. Seit 2017 wurden mit dem Erlös etwa 17 Grundschulklassen in Frankenthal, Lambsheim, Grünstadt und Ludwigshafen unterstützt. Die regionale Sprach- und Jugendförderung erfolgt in Zusammenarbeit mit dem Mannheimer Institut für Empirische Mehrsprachigkeitsforschung. Gerade vor dem Hintergrund des Ukraine-Krieges und mehr als 3000 geflüchteten Grundschülern gewinne das Angebot zusätzlich an Bedeutung, sagt Kristien Weidenmann, im Rotary-Club Frankenthal zuständig für Kommunikation.

Motto: „Ultimate 80s Night“

Die Frankenthaler Sängerin und Violinistin Sigrun Schumacher und ihre Band Trio Cajon stehen am 18. September gemeinsam mit Sascha Kleinophorst auf der Bühne im Strandbad. Der Sänger ist Mitglied der Queen-Tribute-Band „We rock queen“. Das musikalische Thema in diesem Jahr: „Ultimate 80s Night“. Das Benefizkonzert beschere dem knapp 60 Mitglieder starken Serviceclub über die Stadtgrenzen hinaus Bekanntheit, sagt Weidenmann. Seit 2017 habe man etwa 1200 Besucher gezählt.

Karten für die Lounge am See gibt es zum Preis von 20 Euro ab Sonntag, 17. Juli, online unter luft.rotaract.de/lounge-am-see/. Außerdem ist eine Vorverkaufsstelle im Modehaus Jost in Frankenthal und eine telefonische Bestellnummer unter 06234 9457301 eingerichtet. Tickets gibt es auch an der Abendkasse.