250 Besucher haben mit einem Erlös von 24.000 Euro am Sonntag bei der Lounge am See mit dazu beigetragen, das Sprachförderangebot an Grundschulen in Frankenthal, Grünstadt und Ludwigshafen weiter auszubauen. Das Benefizkonzert des Rotary-Clubs Frankenthal im Strandbad fand zum fünften Mal statt.

Sängerin und Violinistin Sigrun Schumacher mit Ihrer Band Trio Cajon hatten dafür ein 80er-Jahre-Programm zusammengestellt. Im Duett wurde Schumacher von Sascha Kleinophorst begleitet, bekannt als Sänger der Queen Tribute Band „We rock queen“. Gespielt wurden Coversongs von Queen, Bryan Adams, Michael Jackson, Nena und vielen anderen bekannten Pop- und Rockstars aus den 80er-Jahren.

Fest im Frankenthaler Veranstaltungskalender etabliert: das Benefizkonzert des Rotary-Clubs. Foto: Brauckhoff/Gratis

Mit dem Erlös der Konzerte wird laut Rotary-Club seit fünf Jahren die Förderung von Sprachkompetenz in 20 Klassen der Robert-Schuman- und Carl-Bosch-Grundschule in Frankenthal sowie an der Karl-Wendel-Grundschule in Lambsheim in Zusammenarbeit mit dem Expertenteam des Mannheimer Instituts für Empirische Mehrsprachigkeitsforschung erfolgreich umgesetzt. Sprachförderkräfte sind dabei während des Regelunterrichts zusätzlich zur eigentlichen Lehrkraft im Einsatz. Nicht zuletzt durch die Ankunft von Kinder aus der Ukraine gewinne diese Arbeit noch weiter an Wichtigkeit.

Trotz des unsteten Wetters am Wochenende berichtet Kristin Weidenmann vom Rotary-Club von einer schönen Atmosphäre rund um den roten Teppich am See. Außer Wein und Sekt vom Weingut Fitz-Ritter seien auch Pulled-Pork-Burger und Lachswraps bei den Besuchern sehr gut angekommen. Das Engagement für Sprachförderung entspreche der Grundintention eines Rotary-Clubs: Probleme erkennen, Lösungen finden und diese dann vor Ort umsetzen.