Erst mit Gewinnversprechen, dann mit Drohungen haben Unbekannte am Freitag versucht, einen 82-jährigen Frankenthaler per Telefon um Geld zu prellen. Nach Angaben der Polizeiinspektion Frankenthal vom Samstagabend wurde der Mann mehrfach angerufen; sein Telefon zeigte eine Berliner Nummer an. Zunächst hieß es, er habe in einer Lotterie gewonnen. Damit der Gewinn ausgezahlt werden könne, müsse er aber zur Deckung von Unkosten eine Gutscheinkarte über 625 Euro erwerben. Als der Senior versuchte, diese Karte zu kaufen, „wurde er vor einem möglichen Betrug gewarnt“, so die Polizei. Daher verzichtete er auf den Kauf. Als er das dem Berliner Anrufer sagte, als der sich wieder meldete, wurde ihm „mit einer Klage in Höhe von 2000 Euro gedroht“. Glücklicherweise habe sich der 82-Jährige davon nicht beeindrucken lassen, berichtet die Polizei.

Die Inspektion warnt aus diesem Anlass erneut vor „Abzocke durch falsche Gewinnversprechen“. Die Betrüger gingen dabei immer nach demselben Muster vor: Vor einer Gewinnübergabe würden die Opfer dazu aufgefordert, eine Gegenleistung zu erbringen, zum Beispiel „Gebühren“ zu bezahlen, eine kostenpflichtige Hotline (Telefondienst) anzurufen oder an Veranstaltungen teilzunehmen, auf denen dann minderwertige Ware zu überhöhten Preisen angeboten wird. Nähere Informationen zum Thema sowie zu den Tricks der Täter findet man im Internet auf der Seite www.polizei-beratung.de.