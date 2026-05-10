Mit großem Applaus ist im Mannheimer Rosengarten die Tanzshow „Lord of the Dance“ gefeiert worden – und ihr Schöpfer Michael Flatley.

Die irische Tanz-Stepp-Show „Lord of the Dance“ gibt es seit 30 Jahren. Uraufgeführt wurde die von Michael Flatley, einem Amerikaner mit irischen Wurzeln, geschaffene Show 1996 in Dublin. Flatley ist zugleich Choreograf, Produzent und Hauptdarsteller. Seitdem ist die Show mit kleinen Veränderungen und natürlich immer wieder neuen jungen Tänzern auf Tournee.

Noch bevor die Künstler auftreten, wird auf der dreiteiligen LED-Leinwand zelebriert, dass die Stepptanzshow bisher über 60 Millionen Menschen in 60 Ländern erreicht habe. Videosequenzen aus der „Ursprungsshow“ feiern Flatley, der gewagt habe, seinen Traum zu leben. Die Tournee wird selbstbewusst betitelt mit „30 Years of Standing Ovations“.

Gut gegen Böse

Tatsächlich „spielt“ die tanzend erzählte Geschichte nicht wirklich in Irland, sondern auf dem fiktiven „Planeten Irland“. „Little Spirit“, eine weibliche Figur in glitzerndem Kostüm, erweckt mit „zauberhaftem“ Flötenspiel die Welt zum Leben. Dunkle Mächte aber versuchen das Werk zu zerstören. Es folgt ein Kampf Gut gegen Böse, mit dem „Lord of the Dance“ als Helden und Don Dorcha als Gegenspieler. Der Held wird im Laufe des Abends, unterstützt von seinen Mitstreitern, mehrfach gegen ganze Armeen von Kriegern kämpfen. Eingeflochten ist zusätzlich eine Liebesgeschichte: Der Protagonist liebt die gute Saoirse, muss aber immer wieder den Verführungskünsten von Morrighan widerstehen, die mit den bösen Mächten zusammenarbeitet. Am Ende gewinnt, wie das bei Märchen so ist, das Gute: Die Hauptfigur widersteht der Versuchung, heiratet Saoirse und besiegt Don Dorcha. Die Welt, konkreter „Planet Irland“, ist gerettet. Im Hintergrund unterstützen reichlich kitschige Bilder auf der LED-Wand die Szenen: Brennende Ruinen und Wälder im Reich des Bösen, grüne Berge, hellblaues Wasser, fliegende weiße Tauben, kitschig rote Sonnenaufgänge und keltische Ornamente stehen für Planet Irland, eine Art Paradies.

Die Szenerie ist Hintergrund für eine wahrhaft bombastische Tanzshow: An die 20 Stepptänzerinnen und Stepptänzer steppen absolut synchron in exakten Formationen und mit wahnsinnig schneller Fußarbeit in immer neuen Mustern über die Bühne. Die Reihen schweben geradezu von einer Richtung in die andere. Der Eindruck wird noch dadurch verstärkt, dass beim Stepptanz der Oberkörper ruhig bleibt und sich nur unterhalb des Bauchnabels Beine und Füße bewegen – und das schneller, als man schauen kann. Irgendwie schaffen es die Akteure, nicht nur gleichzeitig im Rhythmus zu steppen, sondern in exakten Linien den Ort zu wechseln.

Ein Formationen-Feuerwerk

Gut und Böse sind unterschiedlich choreografiert: Die Tänzerinnen auf der guten Seite steppen nicht lautstark, sondern tanzen feenhaft erhaben in Ballettschuhen unter Beibehaltung der Steppästhetik, die „Bösen“ klappern dagegen lautstark. Der „Lord of the Dance“ vollführt zwar seine Soli in allerschnellsten Schritten, bleibt dabei aber leichtfüßig. Seine Unterstützer tanzen zeitweise mit nacktem Oberkörper. Don Dorchas Tänze dagegen wirken brutaler, er donnert mit wummerndem Bass über die Bühne. Sein Körper ist gepanzert, sein Gesicht maskiert, die Kleidung schwarz mit feuerroten Akzenten. Militärisch steppt auch seine Armee.

Die Show ist ein Feuerwerk aus Tanzformationen – kaum ist eine auf der Bühne, schiebt die nächste nach. Mal wird gegeneinander gekämpft, mal werden Szenerien kontrastiert. Das Klappern der Steppschuhe, die Formationen, die Wiederholungen, sie wirken wie ein Ritual. So endet übrigens auch die Show: ritualisiert. Flatley wird dreifach hologrammartig auf die Leinwand projiziert und steppt im Wettstreit gegen sich selbst. Dieser Heldenkult ist übertrieben. Aber dass er und seine Tänzer wahnsinnig schnell und exakt steppen können – das muss man ihm lassen.