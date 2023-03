Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Um Landestitel geht es am Samstag in der Kletterhalle Pfalz Rock in Frankenthal. Für die Offene Rheinland-Pfalz-Meisterschaft im Lead sind 45 Starter gemeldet. Einen Tag später ermittelt der Nachwuchs im Rheinland-Pfalz-Jugendcup 2022 seine Sieger.

Lead, das bedeutet Klettern mit Seil und ist die traditionellste Disziplin im Klettern. Die Aufgabe besteht darin, eine vorgegebene Route in einer vorgegebenen Zeit möglichst ohne Sturz durchzuklettern.