Bei einer Lkw-Kontrolle auf der A61 am Autobahnkreuz Frankenthal ist der Polizei am Donnerstag ein Kleinbus mit einem Autotransportanhänger aufgefallen. Die Beamten stellten laut Bericht fest, dass sich der Fahrer, der sich nach einem Fahrzeugkauf auf dem Weg von Worms nach Rumänien befand, unter Drogeneinfluss stand. Ein Schnelltest sprach auf die Substanz Tetrahydrocannabinol (THC) an. Damit war die Fahrt für den Mann beendet. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Wie sich zudem herausstellte, stand der Fahrer bereits am frühen Nachmittag unter Alkoholeinfluss. Ein Schnelltest ergab einen Wert von 2,53 Promille. Bei seinem Beifahrer fanden die Polizisten zwei Führerscheine aus verschiedenen Ländern, die unterschiedliche Fahrerlaubnisklassen aufwiesen. Wie die Ermittlungen ergaben, hatte der Mann den Führerschein, der mehr Klassen aufwies, durch eine Täuschung der ausstellenden Behörde erlangt. Die Fahrerlaubnis wurde sichergestellt und mit einem entsprechenden polizeilichen Hinweis an den Ausstellerstaat gesandt.

Gravierende Mängel an der Bremsanlage entdeckten die Beamten bei einem Sattelzug, der sich auf dem Weg von der Türkei nach Köln befand. Ein Techniker der Polizei stellte zudem fest, dass im Tank der emissionsreduzierende Adblue-Zusatz fehlte, obwohl die Anzeige im Führerhaus ausreichend Füllstand aufwies. Wie sich herausstellte, war die Abgasanlage mit einem elektronischen Bauteil manipuliert worden, um geringere Mautbeträge bezahlen zu können. Der Lkw wurde sichergestellt. Der Fahrer musste eine Sicherheitsleistung in Höhe von fast 2000 Euro hinterlegen.