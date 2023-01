Bei einer Schwerlastkontrolle auf der Autobahn 61 in Höhe Lambsheim erwischten die Beamten am Sonntag gegen 13 Uhr einen Mann, nach dem wegen zwei Straftaten gefahndet wird. In seinem Fahrzeug, einem 7,5-Tonner, fanden die Beamten gefälschte Markenkleidung, teils versehen mit Preisetiketten, welche die hohen Preise der Originalprodukte trugen. Da der Mann laut Bericht bereits wegen Betruges polizeilich bekannt war, wurden die Bekleidungsgegenstände zur Verhinderung von Straftaten und als Beweismittel sichergestellt. Aufgefallen war der 49-Jährige wegen leichten Atemalkoholgeruchs. Die Kontrolle ergab 0,51 Promille. Der Mann aus Worms transportierte mit seinem Lkw gewerblich Güter transportierte, konnte aber keine erforderliche Lizenz nachweisen. Beim Abgleich der Personalien stellten die Beamten fest, dass der Fahrer gesucht wird. Er habe zwar einen festen Wohnsitz, behördlich gemeldet sei er jedoch nicht, was der Justiz das Auffinden erschwert hatte, so der Bericht. Der Mann wird nun mit mehreren Anzeigen und einem einmonatigen Fahrverbot rechnen müssen. Zudem können nach der Feststellung seines Aufenthaltsortes laut Polizei nun die noch offenen Strafverfahren weiter gegen ihn betrieben werden.