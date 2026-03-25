85 Lastwagen haben Polizeibeamte am Dienstag auf der A61 auf dem Parkplatz „Auf dem Hahnen“ kontrolliert. Bei über 60 Fahrzeugen gab es Verstöße gegen Vorschriften.

Großeinsatz haben der Zentrale Verkehrsdienst und der Schwerverkehrkontrolltrupp des Polizeipräsidiums Rheinpfalz am Dienstag auf dem Parkplatz „Auf dem Hahnen“ an der Autobahn 61 auf Höhe des Frankenthaler Ortsteils Flomersheim. Mehr als 90 Polizeibeamte sowie Mitarbeiter mehrerer Behörden kontrollieren in etwa sechs Stunden 85 Lastkraftwagen.

Wer am Dienstagmorgen auf der A61 Richtung Koblenz unterwegs ist, dem dürfte auf allen Park- und Rastplätzen der ein oder andere Kradfahrer aufgefallen sein. So heißen bei der Polizei die Motorradfahrer. Ihre Aufgabe sei es, vorbeifahrende Lkw auszuwählen, auf den Parkplatz „reinzuziehen“, also zu begleiten, erklärt Polizeihauptkommissar Martin Schoenherr, Leiter des Schwerverkehrskontrolltrupps.

„Nichts, was wir nicht kontrollieren“

Denn nicht jeder der Beamte kann und darf alles kontrollieren. Wer beim Schwerverkehrskontrolltrupp arbeitet, muss erst Schulungen zum Schwerverkehr absolvieren und sich dann weiter spezialisieren, erklärt Ghislaine Wymar, Pressesprecherin des Polizeipräsidiums Rheinpfalz. So gebe es beispielsweise Experten für Autotransporter, für Transporte von Abfällen oder für Sicherheitsüberprüfungen an den Fahrzeugen. „Es gibt nichts, was wir nicht kontrollieren“, sagt Schoenherr. Bei Großkontrollen unterstützen sich die Kontrolltrupps aus verschiedenen Bundesländern, so sind am Dienstag auch Beamte aus Baden-Württemberg und Hessen dabei.

Zwei Beamte aus Mannheim stehen neben einem Autotransporter mit einem portugiesischen Kennzeichen, der nicht weiterfahren darf. Der Transporter, der zwei Ebenen hat, „ist 23 Zentimeter höher und 55 Zentimeter länger als erlaubt, so können sieben statt fünf Neufahrzeuge transportiert werden und der Spediteur verdient mehr“, erklärt der Erste Polizeihauptkommissar Markus Schoberth. Die Fahrt an diesem Dienstag dagegen wird für den Spediteur teuer. Er müsse einen anderen Transporter schicken, der die zwei Fahrzeuge, die zu viel geladen sind, übernimmt, und ein Bußgeld zahlen, das so hoch ist, wie sein Verdienst bei dem Transport, sagt Schoberth. Er weiß, dass Unternehmen, die sich auf Autotransporte spezialisiert haben, oft mehr Pkw aufladen als erlaubt. „Und wir erwischen nur einen Bruchteil“, so Schoberth.

„Fünf Gäul“ scharren mit den Hufen

„Kannst du mal fragen, ob jemand da ist, der sich mit Tiertransporten auskennt“, wird Schoenherr gefragt. Auf einem der mit Kreide als Prüfbereiche markierten Parkplätze steht ein großer Pferdetransporter, gefahren wird er von einer zierlichen jungen Frau. Sie erzählt, dass sie Norwegerin ist, in den Niederlanden wohne, als Reiterin an einem Turnier in Italien teilgenommen habe und zurück in die Niederlande fahre. Fünf Pferde sind in dem Transporter, der Stopp scheint ihnen nicht zu gefallen, sie stampfen im Transporter mit den Hufen herum. „Was habt ihr?“, erkundigt sich ein Beamter, der als Experte für Tiertransporte geschickt wurde, bei seinen Kollegen. „Fünf Gäul“, lautet die Antwort. Ein Transport mit einem so großen Fahrzeug und so vielen Pferden sei selten. Es scheint alles in Ordnung zu sein, doch die Beamten entscheiden, dass ein Mitarbeiter des Veterinäramts auf den Parkplatz kommen soll.

„Wir kontrollieren den Abfall“, sagt Ilka Hündorf, die als Umweltingenieurin beim Landeskriminalamt arbeitet. Sie und ein Kollege schauen sich die Ladung eines Lkw an, der ABS-Kunststoffe aus Frankreich zum Recycling nach Norddeutschland fährt. ABS-Kunststoffe seien ein grün getesteter Abfall, das bedeute, er ist ungiftig und beim Transport müssten nicht allzu viele Vorschriften eingehalten werden. Zwei Formulare sind im Wesentlichen erforderlich, eines hat der Fahrer nicht dabei. Er lässt es sich von seinem Chef auf das Smartphone schicken. Auch sonst sei alles in Ordnung, der Abfall sei sauber getrennt und verpackt, sagt Hündorf.

Ilka Hündorf, Umweltingenieurin beim Zoll, schaut sich die Ladung eines Lkw an, der ABS-Kunststoffe von Frankreich nach Norddeutschland bringt. Foto: Annegret Ries

Die Mitarbeiter des Zolls, die einen Laster mit Lebensmitteln kontrollieren, sind ebenfalls zufrieden. „Uns interessiert nur der grenzüberschreitende Warenverkehr, die Angaben sind alle schlüssig“, sagt eine der Zollbeamtinnen. Polizeibeamte kontrollieren danach, ob der Lkw alle Sicherheitsvorschriften erfüllt; die Reifen beispielsweise nicht abgefahren sind.

Eine Kontrolle dauert mindestens eine halbe Stunde

Ein Mitarbeiter des Bundesamts für Logistik und Mobilität berichtet, dass er ausschließlich prüfe, ob die Mautvorschriften eingehalten werden. Kontrolliert wird auch die Einhaltung der für die Fahrer vorgeschriebenen Ruhezeiten. Ein Kradfahrer, gefolgt von einem Lkw, tuckert auf den Platz. „Es ist kein Team frei“, sagt Sebastian Meckel, der den Einweiser vertritt und die Lkw auf die Prüfplätze verteilt. Der Funk mache Schwierigkeiten, deshalb habe die Absprache nicht geklappt. Der Lkw-Fahrer freut sich, er darf weiterfahren. Selbst wenn alles in Ordnung ist, dauere die Kontrolle etwa eine halbe Stunde, berichtet Pressesprecherin Wymar und Praktikantin Julia Steiner.

Ein Kradfahrer (so heißen Motorradfahrer bei der Polizei) hat einen Lkw auf den Parkplatz Auf dem Hahnen gelotst. Sebastian Meckel (links) ist vertretungsweise Einweiser, das bedeutet, er weist den Lkw einen Platz zu. Foto: Annegret Ries

Weniger Glück hat ein Lkw-Fahrer, der Polizeibeamten durch seine forsche Fahrweise aufgefallen ist. Der Mann ist nicht nur zu schnell, er hat auch ein befristetes Fahrverbot. Die Fahrt endet für ihn auf dem Parkplatz.

Nach Angaben des Polizeipräsidiums Rheinpfalz waren bei sieben Fahrzeugen die Verstöße so gravierend, dass auf dem Parkplatz Schluss war. Insgesamt habe es mehr als 60 Beanstandungen gegeben, darunter 18 Missachtungen der Sozialvorschriften, in sechs Fällen sei die Ladung nicht ordnungsgemäß gesichert gewesen.