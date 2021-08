Bislang unbekannte Täter schlugen in der Zeit zwischen 16 Uhr am Montag und 5.30 Uhr am Dienstag das Beifahrerfenster eines Lkw der Marke Mercedes-Benz ein, der in der Eisenbahnstraße, auf Höhe der Hausnummer 77, geparkt war. Der Schaden wird laut Polizei auf etwa 200 Euro geschätzt. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 06233 3130 oder per Email an die Polizeiinspektion Frankenthal zu wenden.