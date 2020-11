Als eine Art Rettungsaktion für Veranstaltungen, die eigentlich wegen der Corona-Pandemie ausfallen müssten, kann man eine Initiative von Ehrenamtlichen des Offenen Kanals in Worms sehen. Mit kleiner, mobiler Ausrüstung wollen sie Kultur in die Wohnzimmer bringen.

Kulturtaxi nennen Udo Albrecht und Lars Olbrisch ihr Projekt. Finanziert wird es durch Spenden und Geld aus dem Landes-Förderprogramm „Im Fokus – sechs Punkte für die Kultur“. Die Idee kam den Aktiven während des ersten Lockdowns im März. Zwar gibt es eine große mobile Technik beim Offenen Kanal Worms, jedoch benötigt man für deren Nutzung mindestens fünf Personen und mehrere Autos zum Transport. Daher wurden viele Produktionen mit einzelnen Kameras vor Ort gefilmt und im Nachhinein aufwendig geschnitten. Das schloss Liveübertragungen aus.

Das Kulturtaxi findet bequem in einem Kofferraum Platz und man kann – wenn notwendig – sogar alleine produzieren und live senden. Geeignet ist es nach Ansicht der Macher für kleine Veranstaltungen wie Vorträge oder kleine Konzerte mit zwei Kameras, aber auch für Großproduktionen mit bis zu zehn Videoquellen.

Zum ersten Mal im Einsatz ist das System am Sonntag, 15. November, 17 Uhr, bei der Veranstaltung „Trotzdem! – Gedichte gegen Corona, gegen widrige Umstände, für das Leben“. Die Wormser Künstlerin Astrid Haag trägt im Helyshof Lyrik von Dichtern wie Rose Ausländer, Ernst Jandl, Hilde Domin und Charles Buckowski vor. Die Lesung wird live übertragen.

Als weiterer Schritt soll im kommenden Jahr ein Übertragungswagen in Form eines Kofferanhängers angeschafft werden. Dafür werden Sponsoren gesucht. Die Baukastentechnik könne auch in den Zeiten nach Corona älteren, nicht mobilen Menschen den Zugang zu Kultur erleichtern.

Wer das Projekt unterstützen will oder Ideen für Veranstaltungsformate hat, kann sich per E-Mail an info@wmm-tv.de wenden.