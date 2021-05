Die Party direkt ins Wohnzimmer liefern: Das ist der Plan des Pfälzer Akustik-Rock-Duos Horsch mol hi. Dazu übertragen die Bobenheim-Roxheimer Musiker Stephan Scholz und David Hällmeyer ihr „Bleib dehääm“-Konzert am Freitagabend live im Netz.

„Wir wollen in Kontakt bleiben mit unseren Fans und den Spaß an der Musik nicht verlieren“, erklärt Gitarrist Stephan Scholz. Normalerweise hätten er und sein Bandkollege jede Menge Konzerttermine. „Jetzt hagelt’s Absagen bis Ende August.“ Weiterspielen wollen die beiden trotz Corona.

Als Bühne herhalten muss am Freitag das Wohnzimmer von Gitarrist Scholz. „Ich hab extra geputzt und die Socken weggeräumt“, scherzt er. Laptop, Mikrofone und Kamera sollen das Publikum ersetzen, Liveatmosphäre simuliert eine Applaus-App. Die spielte bei einem digitalen Probe-Gig am 4. April kurzzeitig verrückt. Statt Klatschen gab’s unerwartet Hexengelächter.

Gewinnspiel und Pappschilder

Zur Motivation der Fans haben sich die Musiker Mitmach-Parts ausgedacht, für die David Hällmeyer eigens Pappschilder gebastelt hat, und ein Gewinnspiel wird es auch geben. Während sie spielen, können die Musiker die Klickzahlen verfolgen und in direkten Kontakt mit den Zuschauern treten. Scholz und Hällmeyer sind hochmotiviert und freuen sich auf viele Fotos und Kommentare ihrer Fans.

Das Konzert beginnt um 20.15 Uhr und ist auf drei Stunden angesetzt. Auch in der Pause soll die Kamera aus technischen Gründen weiterlaufen. Auf der Playliste stehen 30 Songs aus den beiden Horsch-mol-hi-Alben „Mer Zwo vun do“ (2017) und „Helde G’schischde“ (2019). Das Duo sieht sich in der Nachfolge traditioneller Pfalzpoeten wie Kurt Dehn und Partyrockern wie Grabowsky. Produziert werden Horsch mol hi von Dirk Hoffmann (ehemals Dreistromland).

Song für Corona-Helden

Außer selbstkomponierten Stücken aus der Feder von Gitarrist Scholz spielt das Duo noch Titel unter anderem von Sportfreunde Stiller und Bon Jovi, zu denen David Hällmeyer (Cajon, Gesang) Texte mit Lokalbezug beisteuert. So haben die zwei beispielsweise der Wirtin ihres Stammlokals Babo mit dem Song „Bei de Petra“ ein Denkmal gesetzt. Plötzlich topaktuell ist der Song „Du bischt moin Held“ aus ihrem letzten Album, der nun an die Adresse aller Corona-Helden des Alltags gerichtet ist.

Für die Zeit nach der Krise haben die Musiker schon Pläne: Ein Musikvideo – natürlich zu ihrem Heldenlied – soll in Zusammenarbeit mit dem Offenen Kanal entstehen. Für ihr drittes Album wollen sich Horsch mol hi allerdings bis 2022 Zeit lassen.

Im Netz