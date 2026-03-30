Erstmals hat der Frankenthaler Lions-Club zum Ende seiner Benefiz-Ausstellung mit Talenten einen Jugendkunstpreis verliehen. Bei der Finissage am Sonntag war es soweit.

Patrick Jörns erhielt den ersten Preis (300 Euro) für die Plastik „Innere Wahrheit“. Jörns, der seit Kindertagen gerne bastelt, hat dafür viele Hundert Seiten eines Buches zu Dreiecken und Röhren gefaltet und geformt. Dabei achtete er darauf, dass bestimmte Wörter deutlich an der Oberfläche zu lesen sind, etwa Kniescheibe, Fuß. Aus den festen Papierstücken formte er eine Figur, die einen Ausfallschritt macht. Mit den Händen hält sie sich den Bauch, dort klafft ein Loch. Aus diesem schießen Röhrchen hervor, tragen Aufschriften von Krankheiten wie Magenkatarrh, Thrombose, Gallensteine.

Andere Figuren formt Jörns aus knetähnlichem Polymer-Ton. Als Vorlage dienen ihm Mangas, also japanische Comic-Figuren. In Youtube zeigt der 21-Jährige ihre Entstehung – wie er den Ton knetet, die Figuren mit feinsten Werkzeugen modelliert und bemalt und mit einer Vielzahl an Materialien, vom Zahnstocher über Plastikfolien oder Papier hantiert mit dem Ziel, die Figuren und ihre Accessoires möglichst detailgetreu darzustellen. Das ist für ihn Herausforderung und Faszination.

Jörns schließt beruflich nichts aus

Zurzeit studiert Patrick Jörns Lehramt Grundschule. Die Entscheidung fiel nach einem Freiwilligen Sozialen Jahr an der Friedrich-Ebert-Schule. „Das hat viel Spaß gemacht“, sagt er, und ergänzt „irgendetwas muss man ja machen“. Egal, was, das Basteln wird er nie aufgeben, versichert er. Und beruflich ausschließen will er auch nichts. „Ich bin offen, mal schauen wo mich der Weg hinführt.“

„Ich finde Frauen schön, Frauen sind megastark und toll“, sagt Fotini Filothea Strataki. Ihre Frauenbilder entstehen schnell, mit groben Pinselstrichen oder Spachtel, erzählt die 26-Jährige. Die Farben sind intensiv, wirken stark wie ihre Frauen. Ob Porträt oder abstrakt, sie will sich nicht auf Motive und Techniken festlegen. Das Siegerbild „Figuren der Nacht“ ist abstrakt. Man kann eine Straßenschlucht in einer Großstadt erkennen, winzige Menschen huschen umher, werfen lange Schatten. Außer zarter Blau- und Pinktöne durchziehen graue Schatten das Bild, was eine Tristesse aufkommen lässt. Vier Schichten habe sie aufgetragen, „weil darunter drei andere Arbeiten waren, mit denen ich nicht zufrieden war“. Das Endprodukt sieht sie eher als Zufall.

Psychologie- statt Kunststudium

Fotini Filothea Strataki, die aus Mannheim kommt, hat schon als Kind gern gemalt, in der Schule den Kunst-Leistungskurs besucht. Eigentlich wollte sie Kunstlehrerin werden. Weil die Kunstakademie sie ablehnte, entschied sie sich für die Psychologie. Das Studium hat sie abgeschlossen, zurzeit macht sie an einer Klinik ihre praktische Weiterbildung zur Psychotherapeutin. Die Malerei sei auch eine Art Ventil, die Probleme und Traumata, unter denen ihre Patientinnen – das erklärt auch die Beschäftigung mit Frauen – leiden, wieder rauszupowern, nicht zu sehr an sich rankommen zu lassen. „Malerei bleibt mein Hobby, weil ich es gern mache und Zeit dafür investiere“, sagt sie. Und wenn sich die Gelegenheit fände, wieder ausstellen zu dürfen, würde sie sich freuen.

Waldorfschule, Ausbildung an einer Modeschule, familiär vorbelastet, denn Opa und Mama sind gute Zeichner: So verwundert es nicht, dass Leonard Hoepke schon als Kind gern und viel gezeichnet hat. „Das ist ein Teil von mir. Ich mache alles, was kreativ ist“, sagt der 22-Jährige. Seine Arbeit „Midnight Angel“ erreichte ebenfalls Platz zwei. Als Modedesigner ist er textilaffin. Reste von erworbenem Spitzenstoff wollte er verwerten und so testete er erst in kleinen, dann mittleren Bildträgern und setzte schließlich im Großformat seine Idee um: auf drei Spitzenschichten malte er verschiedene Motive, wodurch ein dreidimensionaler Eindruck entsteht.

Selbstreflexion zeigt sich in Arbeiten

Von Hoepke zu sehen sind Kirchensilhouetten, eine Figur, deren Kopf Hörner trägt – Hörner mit angedeuteten Frauenporträts. Für den Künstler ein Symbol für wechselnde Masken, ohne das echte Gesicht zu zeigen. Auf der obersten Schicht ist in weißer Acrylfarbe die Dornenkrone Jesu mit drei Kreuzigungsnägeln zu sehen, erklärt er. Hoepke ist gläubig. Die Symbolik entstehe während des Malprozesses, in seinen Arbeiten stecke viel Selbstreflexion. Nach Ostern startet er in Berlin bei einem jungen Modelabel ein Praktikum. „Ich begleite dort die nächste Kollektion“, erklärt er und setzt scherzhaft hinzu „als Kaffeejunge womöglich“. Dennoch, es sei für ihn eine Chance, „der erste Schritt in der Branche – der Rest steht in den Sternen“.