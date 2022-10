In einem Bus der Linie 84, die zwischen Frankenthal und den nördlichen Stadtteilen Ludwigshafens pendelt, ist nach Angaben der Polizei am Donnerstagnachmittag ein Fahrgast von einem weiteren Mitfahrenden bedroht und bespuckt worden. Ereignet hat sich der Zwischenfall den Beamten zufolge zwischen 15.45 und 16.30 Uhr, als der Bus auf dem Weg zum Frankenthaler Hauptbahnhof war. Die Ermittler suchen nach dem von einem Zeugen geschilderten Ereignis sowohl den Täter als auch den Geschädigten. Hinweise an die Polizei, Telefon 06233 3130, E-Mail pifrankenthal@polizei.rlp.de.