Die Heckscheibe eines Autos hat ein unbekannter Täter nach Angaben der Polizei am Montagnachmittag in der Lindesntraße eingeschlagen. Den Beamten zufolge hatte die Fahrerin des Peugeot 207 gegen 14 Uhr ihren Wagen in Höhe der Hausnummer 46 geparkt und bei ihrer Rückkehr kurze Zeit später den Schaden vorgefunden, den die Ermittler auf rund 500 Euro schätzen. Hinweise an die Polizei Frankenthal, Telefon 06233 3130, E-Mail pifrankenthal@polizei.rlp.de.