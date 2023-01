Alljährlich wird Ende Januar der Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz und damit der Opfer des Nationalsozialismus gedacht. Die Gesellschaft zur Förderung und Pflege jüdischer Kultur in Worms hat dazu den deutschen Autor und Schauspieler Christian Berkel eingeladen. Am Sonntag, 29. Januar, liest er im Lincoln-Theater aus seinem Debütroman „Der Apfelbaum“.

Christian Berkel kennen die meisten wohl eher als Filmschauspieler. Einem breiten Publikum wurde er 2001 als Häftling Nr. 38 in dem Kinofilm „Das Experiment“ unter der Regie von Oliver Hirschbiegel und als SS-Arzt im oscarnominierten Kinofilm „Der Untergang“ (2004) bekannt. Bis 2020 war er in mehreren Fernsehkrimiserien zu sehen und hat als Hörspielsprecher gearbeitet. Daneben hat der 65-Jährige aber auch zwei autofiktionale Romane geschrieben, in denen er die Geschichte seiner Eltern, besonders seiner jüdischen Mutter erzählt. Aus dem Debütroman „Der Apfelbaum“ wird er Ende Januar in Worms vortragen.

Familienroman von Berlin bis Buenos Aires

Der Roman beginnt mit der jugendlichen Liebe des deutschen Vaters aus der Arbeiterklasse und der Mutter, die aus einer intellektuellen jüdischen Familie stammt, im Berlin der 30er-Jahre. Kurz vor Ausbruch des Krieges muss die Mutter fliehen, kommt bei der Tante in Frankreich unter, bis die Deutschen auch dort einmarschieren. Großen Raum nimmt in dem Buch die Internierung der jüdischen Mutter im französischen Camp de Gurs ein. Berkel führt über drei Generationen von Ascona, Berlin, Paris, Gurs und Moskau bis nach Buenos Aires.

Für den Roman hat sich der Schauspieler auf die Suche nach seinen Wurzeln begeben. Er sei in dieser Zeit viel gereist, habe Briefwechsel gelesen und Reisen unternommen, berichtet er. „Jahrelang bin ich vor meiner Geschichte davongelaufen. Dann erfand ich sie neu“, sagt Christian Berkel über sein Werk. Entstanden ist ein Familienroman vor dem Hintergrund eines ganzen Jahrhunderts deutscher Geschichte und die Erzählung einer ungewöhnlichen Liebe.

Termin

Lesung mit Christian Berkel am Sonntag, 29. Januar, 11 Uhr, im Lincoln-Theater Worms. Einlass ist um 10 Uhr. Tickets gibt es bei Bücher Bessler, der Kunsthandlung Steuer, der Puderdose und an der Tageskasse. Schüler haben freien Eintritt. Anmeldung per E-Mail unter buero@warmaisa.de