Unter dem Eindruck der Ereignisse in der Ukraine hat am Donnerstagabend auch das Frankenthaler Congress-Forum (CFF) in den „Regenbogenfarben des Friedens“ geleuchtet. Aufgerufen zur Aktion „Light for Peace“, die ein gemeinsames Zeichen gegen den Krieg und für Frieden setzen will, hatten Verbände der Veranstaltungsbranche aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. Ab 20 Uhr leuchteten so zahlreiche Veranstaltungshäuser, Eventlocations und Theater zwei Stunden lang in den Regenbogenfarben. Unter dem Hashtag #lightforpeace2022 wollte die Veranstaltungsbranche auf allen Wegen „ein eindeutiges, starkes und internationales Symbol durch Europa und in die Welt senden“. Das CFF habe sich diesem Zeichen gerne angeschlossen, wie die Verantwortlichen mitteilen. Die Branche will damit ihre Solidarität mit all jenen Menschen zeigen, die weltweit Opfer von politischer, physischer und psychischer Gewalt sind. Organisiert wurde die Aktion „Light for Peace“ von einem Netzwerk der deutschen Interessengemeinschaft Veranstaltungswirtschaft, der Allianz der Veranstalterverbände der Schweiz und der Österreichischen Theatertechnischen Gesellschaft.