Wo sind die „Lieblingsplätze“ der Frankenthaler? Das möchten die Stadtwerke in einem Fotowettbewerb erfahren. Anlass ist das 160-jährige bestehen des Unternehmens. Immer mit im Bild sein sollte die Jubiläumsente des Energieversorgers. Die Ente kann ab 22. April kostenlos bei Foto Schnorr im City-Center abgeholt werden. Gefragt sind Schnappschüsse, aufgenommen mit der Handykamera, im Standard-Querformat 4:3. Teilnahmeschluss ist der 20. Mai 2022. Eine Jury kürt zwölf Gewinnerfotos, die dann in einem Jahreskalender 2023 veröffentlicht und ab Herbst über Foto Schnorr verkauft werden. Die Gewinner erhalten je zehn Kalender und jeweils 100 Euro in „Franken-Thalern“. Alle eingereichten Fotos werden am 1. Juli im Kulturzentrum Gleis4 ausgestellt. Der Publikumsliebling gewinnt eine Ballonfahrt und wird Titelbild des Kalenders. Pro Person kann ein Bild (zwei bis vier Megabyte) an marketing@stw-frankenthal.de eingereicht werden. Dabei sollten Name, Adresse, Kontaktdaten, Geburtsjahr und Bildtitel angegeben werden. Infos gibt es auch unter stw-frankenthal.de.