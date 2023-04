Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

In „Journalisten sind auch nur Menschen – Oder: Hilla der Papierkorb brennt“ berichtet Journalist Gerhard Specht aus der Kinderstube des Privatradios und erzählt Anekdoten aus dem Leben von Kollegen. Darunter ist auch einer, den viele Frankenthaler kennen.

Sein Buch nennt der Berliner Autor „eine Liebeserklärung an den Lokaljournalismus“ – und meint damit auch und gerade seine Zeit in der Pfalz. Es geht in „Journalisten