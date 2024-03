Ein leuchtendes Zeichen für die Demokratie und ein friedvolles Miteinander will das Bündnis gegen Rechtsextremismus und Rassismus Frankenthal am Donnerstag, 21. März, 18.30 Uhr, auf den Rathausplatz in Frankenthal setzen. Geplant sind kurze Redebeiträge zu Alltagsrassismus und im Anschluss die Aktion „Lichter für Demokratie“. Bürger sind eingeladen, sich mit einer Kerze, Taschenlampe, einem LED-Licht oder der Handytaschenlampe zu beteiligen. Anlass ist der Internationale Tag gegen Rassismus. Das Bündnis will mit der Veranstaltung an die Kundgebung vom 27. Januar anknüpfen, bei der rund 2500 Menschen für Demokratie und gegen Rechtsextremismus demonstrierten. „Wir wollen in der Woche gegen Rassismus erneut ein Zeichen setzt für Toleranz, ein friedliches Zusammenleben in unserem Land und in unserer Stadt“, so die Organisatoren.