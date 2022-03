In der Nacht zum Samstag, gegen 2.30 Uhr, haben Unbekannte versucht, in ein Wohnhaus in der Maxdorfer Straße in Lambsheim einzubrechen. Das konnten die Bewohner am Morgen mittels ihrer Hausüberwachungstechnik feststellen. Es waren laut Polizei vermutlich zwei Täter, die eine Zugangstür zum Haus zu öffnen versuchten. Weil zur gleichen Zeit im Haus jemand das Licht anschaltete, brachen die Täter den Einbruch ab. Zeugen werden gebeten, sich an die Polizeiwache Maxdorf, Telefon 06237 934-1100, oder eine E-Mail an pifrankenthal@polizei.rlp.de zu schicken.