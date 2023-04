Die Leuschnerstraße muss von Mittwoch, 3. Mai, bis Freitag, 5. Mai, an der Kreuzung Breitscheidstraße zum Teil gesperrt werden. Wie die Stadtverwaltung mitteilt, wird dort ein neuer Straßenübergang für Fußgänger eingerichtet. Weil in der Ganghoferstraße vor dem Anwesen mit der Hausnummer 36 ein Baukran aufgestellt wird, muss die dortige Fahrbahn am Donnerstag, 4. Mai, von 6 bis 17 Uhr voll gesperrt werden. Anlieger können bis zur Baustelle zufahren. Die Umleitungsstrecke ist laut Stadt ausgeschildert.