Die Stadtwerke kündigen den letzten Saunaabend dieser Wintersaison in der Ostpark-Sauna an. Das Motto lautet „Best of 2025/2026“, die Gäste erwarte ein musikalischer Rückblick auf die schönsten Momente der vergangenen Saunaabende, so die Werke. Aufgüsse mit Orange, Alpenkräutern, Grapefruit, Salbei und Eukalyptus sind angekündigt. Aufgüsse gibt es auch im Heuspeicher, wo es laut der Ankündigung ruhiger zugehen soll.

Der Saunaabend beginnt um 17 Uhr, der letzte Aufguss findet um 22 Uhr statt. Bad und Sauna schließen um 23 Uhr.

Die Ostpark-Sauna und das Ostpark-Bad schließen Mitte Mai für die Sommersaison, im Gegenzug öffnet das Strandbad. Die nächste Saison soll nach derzeitiger Planung am Freitag, dem 25. September starten.