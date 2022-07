Am Montag, 1. August um 19.30 Uhr liest der Bestseller-Autor Wladimir Kaminer in der Stadtbücherei Frankenthal aus „Die Wellenreiter“.

In seinen „Geschichten aus dem neuen Deutschland“ beobachtet Kaminer im eigenen Umfeld genauso messerscharf, wie im Blick auf die Gesellschaft – und bleibt dennoch den Menschen zugewandt. Deutschland hat er auf zahllosen Reisen bis in den letzten Winkel erkundet. Doch plötzlich, während der Corona-Pandemie, erkennt er Land und Leute kaum wieder – der schön geordnete Alltag steht plötzlich Kopf. Statt das Verrückte im normalen Leben zu entdecken, beobachtet er nun eine Normalität, in der alles verrückt ist: Weihnachten ohne Märkte, Kreuzfahrten ohne Landgang und Pfeile am Boden, die uns den Weg durch eine veränderte Welt weisen sollen. Neben seinem Buch wird Kaminer auch seine neuen, ganz aktuellen Erzählungen mitbringen, daraus lesen und darüber sprechen.

Wladimir Kaminer wurde 1967 in Moskau geboren. Mit der Erzählsammlung „Russendisko“ sowie zahlreichen weiteren Büchern und seinen Veröffentlichungen in Zeitschriften und Zeitungen avancierte er zu einem der beliebtesten und gefragtesten Autoren Deutschlands. Seit 1990 lebt Wladimir Kaminer in Berlin.

Eintrittskarten für die Lesung sind ab sofort für 13 Euro in der Stadtbücherei erhältlich. Der Förderverein schenkt Getränke aus. An einem Büchertisch können die Bücher von Wladimir Kaminer erworben werden. Die Veranstaltung wird vom Förderverein der Stadtbücherei Frankenthal und der Buchhandlung Thalia unterstützt.