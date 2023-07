Das Bad Dürkheimer Autorenpaar Britta und Chako Habekost wird am Freitag, 21. Juli, aus ihrem im April erschienenen Buch „Traubentod“ im Frankenthaler Dathenushaus lesen. Im fünften Band ihrer Krimi-Reihe „Elwenfels“ tauchen die beiden Autoren ins Gangstermilieu ab.

Im von ihnen erschaffenen Dorf an der Mittelhaardt sollen Dreharbeiten für einen Film stattfinden. Da wird an der Weinstraße ein Toter entdeckt. Doch in der unübersichtlichen Lage zwischen Filmset und Dorfleben kommt es zu einigen ebenso lustigen wie dramatischen Verwechslungen zwischen echten und Film-Gangstern. Die Elwenfelser müssen ihre ganze Kreativität aufbringen, um der Lage Herr zu werden.

Eingeladen wurde das Autorenduo vom Förderverein der Frankenthaler Pfadfinder John F. Kennedy. Beginn ist um 20 Uhr mit einem Sektempfang. Die Pfadfinder bieten Flammkuchen und Getränke an. Laut Ankündigung wird auch eine Live-Band spielen. Karten gibt es im Restaurant „Zum Elefanten“, Neumayerring 2, sowie an der Abendkasse. Alle Einnahmen kommen der Kinder- und Jugendarbeit des Vereins zugute.